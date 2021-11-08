Росія відмовилася від зустрічі глав МЗС “нормандського формату” 11 листопада

Сергій Лавров. Фото: trend.az

Німеччина та Франція кілька разів пропонували провести зустріч міністрів закордонних справ “нормандського формату” 11 листопада, проте Росія таку можливість відкинула.

Про це повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції у понеділок, 8 листопада, за підсумками переговорів із главою МЗС Венесуели Феліксом Пласенсіа, передають “Новости Донбасса”.

Зі слів глави російського МЗС, 29 жовтня під час зустрічі на полях саміту G20 глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував йому провести таку зустріч у Парижі 11 листопада.

На це він відповів, що хотів би отримати реакцію на пропозицію Росії за підсумковим документом можливої міністерської зустрічі в “нормандському форматі”. За його словами, Москва розіслала сторонам проєкт цього тристорінкового документа 29 жовтня.

“Бо саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольна домовленість: “давайте попозуємо перед фотоапаратами та телекамерами і тим самим пошлемо сигнал, що “нормандський формат” працює”. Нам такі показушні виступи не потрібні”, – наголосив Лавров.

Крім того, Лавров заявив, що не міг би взяти участь у зустрічі 11 листопада фізично, бо цього дня у нього в Москві запанована зустріч із главою МЗС “однієї з дружніх країн”.

Лавров також повідомив, що днями російська сторона отримала спільне послання глав МЗС Німеччини та Франції, “де 11 листопада зазначено, чи не безальтернативною датою”.

“У нас 11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо насамперед тому, що спочатку нам необхідно зрозуміти, який буде продукт такої зустрічі, який буде її результат, і наскільки її результат спиратиметься на виконання українською стороною всіх попередніх рішень у “нормандському форматі”, – сказав глава МЗС Росії.

Як відомо, зустрічі у нормандському форматі з питань Донбасу не проводились щонайменше рік. Востаннє лідери “нормандської четвірки” збиралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися очно в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

В Україні зазначали, що нинішній нормандський формат є неефективним, та виступали за включення до переговорного процесу США.

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