Ексглава ГУР Бурба заявляє, що за спростування інформації про “Вагнергейт” Банкова пропонувала йому посаду посла

Василь Бурба, фото УП

Ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба каже, що за спростування інформації про “Вагнергейт” Банкова пропонувала йому посаду посла.

Про це він заявив у інтерв’ю “Українській правді”, котре опубліковане у вівторок, 25 січня.

“В лютому місяці мені було повідомлено те, що я маю заявити в пресі, що операції не було. Після того мені буде запропонована посада посла в Австралії. “Я і кенгуру” називається посада”, – розповів Бурба.

У разі його відмови, в Бурби забрали би державну дачу в “Конча-Заспі”, зняди би охорону, відкрили кримінальні провадження, заборонили виїзд з України та звільнили близького родича з державної служби.

“На пропозиції я не погодився. І події почали розвиватись дуже швидко. Це була середа. А у четвер увечері на телефон помічника з будинку відпочинку, що контракт зі мною розрививається. Хоча за умовами договору, має бути за місяць повідомлення. Ми не мали боргів, не порушували жодного пункту договору.В п’ятницю моя дружина вранці виїжджає, завозить дитину в школу, повертається о другій години дня, а її не пускають у державну дачу. Дружину не пускають, запускають через два дні тільки з метою забрати особисті речі. Охорону знімають через декілька годин”, – пригадує ексглава ГУР.

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Як писала “Новинарня”, 29 липня 2020 року білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. Вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня.

Слідчий комітет Білорусі підозрював затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Затримані мали російські паспорти. Дехто з них – вихідці з України, з Донецької і Луганської областей – є також українськими громадянами.

Україна просила Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків. У Києві їм було оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації та у війні на Донбасі.

Проте 14 серпня Білорусь видала 32 бойовиків ПВК “Вагнер” Росії, проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію. Через це Київ відкликав із Мінська посла.

17 серпня агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про те, що виманювання в Білорусь бойовиків групи ПВК “Вагнер” було спланованою тривалою операцією української розвідки, а її проведення зірвав очільник офісу президента Андрій Єрмак.

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив дані джерел у силових органах, відповідно до яких президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурбу, бо той вимагав розслідувати причетність керівництва ОП до провалу великої операції СБУ із затримання групи “вагнерівців”.

За даними, які отримала також “Новинарня“, українські спецслужби вербували “вагнерівців” нібито на роботу з охорони вишок у Венесуелі, з цього приводу відбувалися телефонні співбесіди, і частина найманців визнавали, що брали участь у війні на Донбасі, були причетні до збиття українських літаків улітку 2014 року тощо. Розмови були записані.

За інформацією Бутусова, Зеленський, Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко фактично зірвали цю операцію, щоб не псувати відносини з Росією напередодні початку “всеохопного перемир’я” в зоні ООС. Один із них “злив” інформацію з цього приводу за кордон. Таким чином Україна не змогла наповнити “обмінний фонд” російськими бойовиками, які воювали на Донбасі, щоб провести вигідний обмін полоненими.

Влада спростовувала таку версію і сам факт операції. Новий голова ГУР Буданов назвав “фейком” версію про причетність СБУ до затримання “вагнерівців”. Публічно заперечив це і ексглава ГУР Бурба. За словами Буданова, ідеться натомість про “спецоперацію російських спецслужб”.

Згодом, у травні 2021-го, президент Зеленський говорив, що це була не українська операція, а “ідея інших країн”.

4 вересня 2020 року Володимир Ар’єв на інші нардепи від “ЄС” у Верховній Раді оприлюднили нові документи на докази проведення спецоперації СБУ із затримання “вагнерівців” та виступили з вимогою створити слідчу комісію з цього приводу.

9 вересня 2020 року Шевченківський райсуд Києва зобов’язав Службу безпеки України розслідувати справу про ймовірну державну зраду керівник офісу президента України Андрія Єрмака щодо звільнення “вагнерівців”.

13 вересня 2020 року петиція з вимогою створити в Раді ТСК щодо “справи вагнерівців” набрала необхідні 25 тис. голосів. Однак влада її ігнорувала.

14 вересня 2020 року до ДБР на допит у цій справі викликали колишнього керівника офісу президента Андрія Богдана, який заявляв, що операція із затримання “вагнерівців” була зірвана через дзвінок з ОП. Богдан сказав, що справа має судову перспективу.

19 травня 2021 року, монобільшість у Раді створила ТСК “проти всього поганого”, яка включає зокрема й “вагнерівську” спецоперацію. До складу комісії не увійшли представники опозиції.

Наприкінці липня 2021 року Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої державної зради з боку президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК “Вагнера”.

На початку вересня 2021 року на CNN вийшла статті із визнанням, що операція з “вагнерівцями” відбувалася з відома і підтримки США.

10 вересня 2021 року голова ТСК Мар’яна Безугла на брифінгу озвучила позицію слідчої комісії ВР щодо “вагнергейту”, яка повторює позиції Банкової. Проводити засідання і допитувати свідків комісія почала вже після цього.

Як повідомив журналіст Бутусов, ексначальник ГУР Бурба на засіданні ТСК дав свідчення щодо зриву операції. Безугла ж і надалі озвучувала від імені комісії потрібні офісу президента месиджі.

17 листопада міжнародна спільнота Bellingcat опублікувала давно анонсоване розслідування щодо “вагнергейту”. В ньому було фактично підтверджено попередню українську версію.

Як виявилося, операція ГУР та СБУ мала назву “проєкт “Авеню”. Українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії “Вагнер” 25 липня 2020 року. Це мало статися після приземлення літака з “вагнерівцями”, яких найняли на охорону вишок “Роснефти” від імені вигаданої ПВК, в Україні під вигаданим приводом.

Однак за кілька днів до того, як літак мав вилетіти з Мінська в Стамбул, президент Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Угода мала набрати чинності 27 липня і, за даними розслідувачів, через це офіс президента відклав операцію.

Bellingcat посилається на трьох колишніх співробітників спецслужб, включно з Василем Бурбою. За словами останнього, голова ОП Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

В ОП на це заявили, що голова офісу президента Андрій Єрмак не керує українською розвідкою.

18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила внутрішні документи розвідки, які свідчать про ймовірну причетність вищого керівництва України до зриву спецоперації проти “вагнерівців”.

Після цього ДБР заявило, що розслідує оприлюднення документів як розголошення держтаємниці.

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