Кожен шостий новий хворий із “ковідом” за суботу – дитина

За минулу добу, 22 січня, в Україні зареєстрували 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 23 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 774 особи (попередньої доби – 2 608).

За офіційними даними, одужало 2 030 осіб.

Від ускладнень померли 86 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 857 455 осіб; одужало – 3 582 908 осіб; летальних випадків – 99 215.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 23 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 349,184 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,591 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,790 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 175 332 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 13 328.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +17 727, у п’ятницю +15 520, у четвер +13 902, у середу +7 239, у вівторок +2 609, у понеділок +2 474, у неділю +3 932, у минулу суботу +4 270.

Число активних носіїв вірусу зростає 11 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 298 дітей та 264 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 42 049; методом ІФА — 3 561; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 242.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 497 199.

Вакцинація

За добу 22 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 38 861 людину.

Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей.

Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.