Київ і вісім областей покидають “червону” зону карантину

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Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 7 грудня червоний рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва.

Про це у понеділок, 6 грудня, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Він також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які Уряд ухвалив минулого тижня.

“Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о”, – додав Немчінов.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

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