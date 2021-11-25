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У “червоній” зоні епіднебезпеки залишаються Київ і 18 областей, – МОЗ

25/11/2021 12:02

Станом на четвер, 25 листопада, в “червоній” зоні епіднебезпеки перебуває Київ та 18 областей.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 24 листопада, в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Так, по країні цей показник становить 51,7% при визначеному граничному рівні 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 58,9%.

До “червоної” зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

На “жовтому” рівні епіднебезпеки – Кіровоградська, Тернопільська області. На помаранчевому рівні – Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 601 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності – 619 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській (972) та Полтавській (920) областях.

Станом на 24 листопада, рівень госпіталізацій по країні становить 60,2 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Це число перевищено в 11 регіонах.

В Києві рівень госпіталізацій – 58,7 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні підтверджено 3 384 404 випадки COVID-19, одужало 2 852 452 особи. Зафіксовано 83 541 летальний випадок.

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