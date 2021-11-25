В Україні – майже 17 тис. нових COVID-хворих за добу, померли 628 людей

За минулу добу, 24 листопада, в Україні зареєстрували 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 25 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 404 особи (попередньої доби – 4077).

За офіційними даними, одужали 26 811 осіб.

Від ускладнень померли 628 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 25 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 259,488 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,175 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,488 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 448 411 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 10 496.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив -15 314, у вівторок -11 098, у понеділок -3 402, у неділю -4 192, у суботу -4 393, у п’ятницю -2 979, у минулий четвер +206.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1 688), Запорізькій (1 066) та Львівській (1 048) областях.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 451 дитина та 304 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 52 316, методом ІФА – 10 092, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 700 772.

За добу 24 листопада вакциновано проти “ковіду” 275 319 людей. Першу дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.

У МОЗ наголошують, 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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