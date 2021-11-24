В Україні вперше зафіксували появу найбільш заразного варіанту штаму “Дельта”, – ІМБГ

Науковиця Інституту молекулярної біології і генетики біля секвенатора. Фото: пресслужба ІМБГ

В Україні зафіксовано появу найбільш заразного на цей час штаму “Дельта”, який уперше виявлено в Дніпрі.

Про це свідчить свіже дослідження, проведене фахівцями Інституту молекулярної біології і генетики, повідомляє пресслужба ІМБГ.

Як зазначається в повідомленні, у всіх без винятку зразках* детектовано штам “Дельта”. При цьому в Україні, як і на початку листопада, переважає “материнський” варіант цього штаму – так званий індійський (B.1.617.2), який виявлено у 60% зразків.

У решті досліджуваних зразків виявлено 9 різних варіантів “Дельта”-штаму.

Серед них є і “Дельта” AY.4, який, згідно з дослідженнями, проведеними науковцями Великої Британії, має підвищений рівень контагіозності (тобто швидкості інфікування) порівняно з індійським штамом.

Як зазначають в ІМБГ, судячи з досліджених зразків, найбільше уражена цим особливо заразним варіантом штаму Волинь. Також штам AY.4 виявлено у зразках зі Львівщини, Одеси, Дніпра та Херсонської області.

Уперше в Україні зафіксовано також появу штаму “Дельта” AY.4.2 – у місті Дніпро. Цей варіант “Дельти” (його уперше зафіксували у Великій Британії влітку 2021 року) британські науковці вважають найбільш контагіозним з усіх ідентифікованих на цей час варіантів вірусу SARS-CoV-2.

Як наголошують фахівці, і сам “материнський” індійський штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності порівняно як з уханським штамом SARS-CoV-2, з якого все почалося в грудні 2019 року з Китаю, так і з британським “Альфа”, який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні і світі.

За даними міжнародної наукової бази даних GISAID, на сьогодні різноманітні варіанти штаму “Дельта” виявлено у понад 97% зразків, секвенованих у світі.

Це безпрецедентно, адже досі жоден штам нового коронавірусу не мав такого тотального домінування на планеті.

Інститут молекулярної біології і генетики здійснює дослідження мутацій коронавірусу на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

Науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління. Науковці інституту секвенують коронавіруси впродовж останніх 8 місяців. Саме вони в лютому 2021 року вперше в Україні визначили спалах штаму “Альфа” (на Івано-Франківщині) та в червні – появу в країні нового штаму “Дельта” (у Києві та на Закарпатті).

Геномні послідовності зразків SARS-CoV-2, які мали найкращу якість відповідно до міжнародних стандартів (138 зразків), після біоінформатичної обробки додано до міжнародної бази даних GISAID, тепер вони доступні науковій спільноті для подальшого аналізу.

*Було досліджено 75 зразків, наданих Центром громадського здоров’я України. Зразки були взяті наприкінці жовтня у хворих на COVID-19 із восьми регіонів України.

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