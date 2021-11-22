Із “червоної” карантинної зони цього тижня виведуть дві області, – МОЗ

Фото: Роман Балук/пресслужба ЛМР

В Україні цього тижня із “червоного рівня” епіднебезпеки виведуть Луганську та Львівську області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ” у понеділок, 22 листопада.

“Три тижні поспіль ми спостерігаємо тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із “червоного” рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС”, – сказав Ляшко.

За його словами, середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився з минулої весняної хвилі і становить 30-35 днів.

Як інформувала “Новинарня“, за добу 21 листопада в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74), госпіталізована 2 501 особа, летальних випадків – 326, одужали 10 540 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 340 407 осіб, одужали 2 773 490 людей, летальних випадків – 81 598.

Читайте також:

У “червоній” зоні карантину залишаються Київ і 18 областей