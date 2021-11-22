В Україні – понад 7,4 тис. нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 326 людей

За минулу добу, 21 листопада, в Україні зареєстрували 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (найменше з 4 жовтня).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 22 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 2 501 особа (попередньої доби – 4 048).

За офіційними даними, одужали 10 540 осіб.

Від ускладнень померли 326 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 257,560 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,150 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,392 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 15 526, методом ІФА – 2 604, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 557 638.

За добу 21 листопада вакциновано проти “ковіду” 99 826 людей. Першу дозу отримали 29 382, повністю імунізовані – 70 444.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309.

Загалом проведено 22 669 435 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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