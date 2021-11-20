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До весни в Європі може бути ще 0,5 млн смертей від “ковіду”, якщо не вжити заходів, – ВООЗ

20/11/2021 23:52

Всесвітня організація охорони здоров’я дуже занепокоєна новою хвилею поширення коронавірусу в Європі. Регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге попередив, що до березня в Європі може бути зареєстровано ще близько 500 тисяч смертей, якщо не буде вжито термінових заходів.

Про це в суботу, 20 листопада, інформує ВВС.

“COVID-19 вкотре став причиною смертності під номером один у нашому регіоні”, – сказав доктор Клюге, додавши, що “ми знаємо, що потрібно робити”, аби подолати хворобу.

На думку Клюге, запровадження таких заходів, як носіння масок, може негайно допомогти.

Він пояснив, що причинами поширення вірусу є зимовий сезон, недостатнє охоплення вакцинацією та регіональне розповсюдження більш заразного варіанта “Дельта”.

Доктор Клюге наголосив, що обов’язкові заходи вакцинації слід розглядати як “надзвичайний засіб”, але було б “дуже своєчасно” провести юридичні й суспільні обговорення цієї теми.

Коментарі Клюге з’явилися після того, як декілька європейських країн повідомили про рекордно високий рівень зараження (Чехія, Словаччина, Австрія тощо) і запроваджують нові карантинні обмеження.

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