Київ з 1 листопада переходить у “червону” зону

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у “червону” зону поширення коронавірусу з 1 листопада Київ.

Про це в четвер, 28 жовтня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва”, – йдеться в повідомленні.

В “червоних” зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Раніше цього ж дня мер києва Віталій Кличко на брифінгу попросив уряд, аби в столиці офіційно ввели обмеження “червоної” зони Covid-19.

За його словами, через наближення до показників “червоної” епідзони у Києві з 1 листопада запроваджуються суворі обмеження для невакцинованих громадян.

Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Перевіряти документи, за словами мера, будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Також з 1 листопада усі школярі столиці переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в місті.

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