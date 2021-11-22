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У “червоній” зоні карантину залишаються Київ і 18 областей

22/11/2021 11:03

Станом на понеділок, 22 листопада, в жодному регіоні України не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

У “червоній” зоні епіднебезпеки перебуває столиця та 18 областей.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Так, по країні показник завантаженості ліжок із киснем становить 54,8% при визначеному граничному рівні у 65%. У Києві цей показник становить 61,5%.

До “червоної” зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

На “жовтому” рівні епіднебезпеки – Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області. На “помаранчевому” – Закарпатська, Полтавська, Харківська області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 661 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності – 615 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській – 1 104, Полтавській областях – 988.

Станом на 22 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 64,1, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій становить 63,3 на 100 тис. населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 16 регіонах.

Як інформувала “Новинарня“, за добу 21 листопада в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74), госпіталізована 2 501 особа, летальних випадків – 326, одужали 10 540 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 340 407 осіб, одужали 2 773 490 людей, летальних випадків – 81 598.

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