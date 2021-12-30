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Волинь і Запоріжжя покинули “червону” зону карантину. Тепер всі регіони – “жовті”

30/12/2021 10:02

Волинська і Запорізька області сьогодні, 30 грудня, перейшли із “червоного” на “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

Це відбулося згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 грудня.

Таким чином, станом на 30 грудня у червоній зоні карантину не залишилося жодного регіону. Всі області – у жовтій зоні.

Як відомо, із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

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Україна

Волинь і Запоріжжя покинули “червону” зону карантину. Тепер всі регіони – “жовті”

Волинська і Запорізька області сьогодні, 30 грудня, перейшли із “червоного” на “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Це відбулося згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від...

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