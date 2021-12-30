В Україні за добу на “ковід” захворіли понад 5 тис. людей. Одужали вдвічі більше

За минулу добу, 29 грудня, в Україні зареєстрували 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у четвер, 30 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 747 особи (попередньої доби – 1 153).

За офіційними даними, одужали 10 369 осіб.

Від ускладнень померли 278 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 660 620 осіб; одужало – 3 460 249 осіб; летальних випадків – 95 690.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 29 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 284,582 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,422 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,078 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 109 398 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 7 205.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив -7 205, у вівторок -2 675, у понеділок -2 796, у неділю -1 607, у суботу -10 631, у п’ятницю -8 475, у минулий четвер -9 484.

Число активних хворих по Україні спадає 42 день поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 373 дітей та 137 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 32 605; методом ІФА — 6 018; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 937.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 757 339.

Вакцинація

За добу 29 грудня вакциновано проти “ковіду” 117 042 людей. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

За добу отримали щеплення: вакциною “Коронавак” – 26 767 людей, вакциною “Комірнаті” (Pfizer) – 67 650, вакциною “АстраЗенека” – 4 308, вакциною “Модерна” – 18 317.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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