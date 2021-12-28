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На “ковідну” тисячу подали 5,5 млн заявок, – Шмигаль

28/12/2021 15:47

В Україні понад 5,5 млн вакцинованих від COVID-19 громадян подали заяву на отримання тисячі гривень у межах програми “єПідтримка”. Найбільше вже отриманих коштів зараз витрачають на книги.

Як передає “Новинарня” з посиланням на пресслужбу глави держави, про це у вівторок, 28 грудня, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

За словами Шмигаля, через “Ощадбанк” на спецрахунки громадян переказано понад 3,6 млрд грн, з яких люди вже витратили понад 365 млн грн.

За інформацією уряду, 35% цих коштів витрачено на книжкову продукцію, 32% – на відвідання кінотеатрів, 11% – на залізничні перевезення і 10% на інші напрямки.

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