“Зробімо армію сильнішою”: як витратити “ковідну” тисячу на підтримку ЗСУ

Повнолітні громадянин України, що пройшли повну вакцинацію від COVID-19, зможуть отримати 1 000 гривень від держави та спрямувати її на підтримку Збройних сил.

Як передає “Новинарня“, для цього потрібно придбати спеціальний лот на сайті видавництва “Наш формат”.

“Для багатьох українців розчаруванням стало те, що “ковідну тисячу” неможливо спрямувати на підтримку армії. Але це таки можна зробити, зокрема використавши її на книги для військових”, – написав у фейсбуці народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

За його словами, “Наш Формат” дає навіть кращу можливість – до вашої тисячі видавництво додає свою і вояки отримують книг на дві тисячі”.

Для цього потрібно перейти за лінком і купити спеціальний лот.

“Цього року ми організовуємо підтримку проєкту “Військо Читає”. Ви можете долучитися, подарувавши комплект книжок військовим. Купуючи цей лот, ви передаєте на проєкт 1000 грн. “Наш Формат” подвоює цю суму та передає військовим актуальних книг на суму 2000 гривень”, – йдеться у повідомленні на сайті видавництва.

Зазначимо, що “Військо Читає” – це просвітницький благодійний проєкт ГО “Реформація” та видавництва “Наш Формат”, що має на меті забезпечити військовослужбовців актуальною, якісною, сучасною світоглядною літературою та популяризувати читання як вид дозвілля в Українському Війську.

“Наша мета до кінця року передати військовим 50 000 книг. На сьогодні спільними зусиллями доброчинців, видавництва і громадських діячів відправлено 30 000 книг у 45 військових частин, госпіталів і військових навчальних закладів по всій країні”, – розповіли у видавництві.

“Зробимо армію сильнішою, хай наше військо читає якісну українську книгу”, – закликав Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував виплату громадянам України по тисячі гривень за вакцинацію. Обов’язковою вимогою для отримання коштів є проходження повного курсу імунізації проти COVID-19, це повинен підтверджувати сертифікат в “Дії”.

Люди, які пройшли повністю імунізовані, можуть отримати гроші вже до кінця 2021 року. Однак для цього потрібно встигнути подати заявку на першому етапі – до 29 грудня.

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