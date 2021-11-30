СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3438381 +10554
Летальні випадки:
85975 +561
Одужали:
2946032 +25318
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15869089 (+36476). Оновлено: 08:13 30.11.2021
Home / COVID-19 / 1000 грн за вакцинацію: в уряді повідомили про нові умови

1000 грн за вакцинацію: в уряді повідомили про нові умови

30/11/2021 20:36

Витратити тисячу гривень, які уряд обіцяє почати виплачувати з 19 грудня 2021 року всім вакцинованим повнолітнім громадянам України, можна буде лише протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, передає “Укрінформ”.

Зазначається, що фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через додаток “Дія”. На другому етапі (третій квартал 2022 року) уряд запропонує альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

“Через додаток “Дія” громадянин, що бажає взяти участь у програмі, проходитиме перевірку на відповідність встановленим критеріям програми. Важливо – якщо ви вакциновані, краще вже згенерувати сертифікати про вакцинацію, не чекати старту програми”, – повідомила урядовиця.

Вона уточнила, що учаснику програми відкриватимуть віртуальний рахунок, який буде безплатним, комісій за обслуговування не буде.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Згодом прессекретар глави держави Сергій Никифоров уточнив, що виплата тисячі гривень здійснюватиметься у вигляді ваучерів, сертифікатів або депозитів усім громадянам, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусної інфекції як до 19 грудня, так і після. Ініціатива є масштабною програмою підтримки бізнесу, а не “тисячею за вакцинацію”.
За його словами, механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки.
Никифоров також запевнив, що процес отримання грошей тими, у кого є “Дія”, і тими, у кого немає, відрізнятиметься.

Читайте також:
Шмигаль розповів, як нараховуватимуть тисячу за вакцинацію

Унікальних переглядів: 610
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Останні тенденції гібридної агресії РФ проти України: дезінформація на тлі воєнної загрози, – думки експертів

Днями в інформагентстві “Укрінформ” експерти та громадські діячі провели “круглий стіл” під назвою “Останні тенденції гібридної агресії РФ проти України: вектори дезінформації на фоні воєнної загрози”. Дискусія стала можлива...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse