1000 грн за вакцинацію: в уряді повідомили про нові умови

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Витратити тисячу гривень, які уряд обіцяє почати виплачувати з 19 грудня 2021 року всім вакцинованим повнолітнім громадянам України, можна буде лише протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, передає “Укрінформ”.

Зазначається, що фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через додаток “Дія”. На другому етапі (третій квартал 2022 року) уряд запропонує альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

“Через додаток “Дія” громадянин, що бажає взяти участь у програмі, проходитиме перевірку на відповідність встановленим критеріям програми. Важливо – якщо ви вакциновані, краще вже згенерувати сертифікати про вакцинацію, не чекати старту програми”, – повідомила урядовиця.

Вона уточнила, що учаснику програми відкриватимуть віртуальний рахунок, який буде безплатним, комісій за обслуговування не буде.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Згодом прессекретар глави держави Сергій Никифоров уточнив, що виплата тисячі гривень здійснюватиметься у вигляді ваучерів, сертифікатів або депозитів усім громадянам, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусної інфекції як до 19 грудня, так і після. Ініціатива є масштабною програмою підтримки бізнесу, а не “тисячею за вакцинацію”.

За його словами, механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки.

Никифоров також запевнив, що процес отримання грошей тими, у кого є “Дія”, і тими, у кого немає, відрізнятиметься.

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