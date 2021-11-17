Шмигаль розповів, як нараховуватимуть тисячу за вакцинацію

Денис Шмигаль

По одній тисячі гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок “Дія” наприкінці цього та впродовж наступного року, податки з цих грошей платити не доведеться.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у середу, 17 листопада.

“Кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію”. Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком. Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у цій програмі. Програма запрацює з 19 грудня цього року і буде діяти в цьому році і до кінця наступного року. 3 мільярди гривень направляємо на програму в цьому році та ще 3 мільярди – на початку наступного з подальшим розширенням фінансування. Це окрема програма з загального фонду державного бюджету”, – підкреслив прем’єр.

Він також наголосив, що жодних податків на цю тисячу нараховуватися не буде, також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидій людьми.

Шмигаль зазначив, що рішення виплатити по одній тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам ініціював президент, аби заохотити до вакцинації, підтримати малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію, стимулювати спортивний і культурний розвиток українців.

“Наша головна мета – вакцинувати більше 70% дрослих українців, зараз цей показник трохи більше 40%. Тижневий рівень вакцинації зберігається на рівні більше 1,5 мійльона щеплень”, – зазначив прем’єр.

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