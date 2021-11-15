СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3228441 +10802
Летальні випадки:
77147 +442
Одужали:
2642459 +11219
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15246974 (+21443). Оновлено: 08:35 15.11.2021
Home / COVID-19 / Зеленський пообіцяв 1000 грн усім вакцинованим від COVID-19 двома дозами

Зеленський пообіцяв 1000 грн усім вакцинованим від COVID-19 двома дозами

15/11/2021 20:22

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані від коронавірусу двома дозами зможуть отримати 1000 грн для відвідування культурного заходу чи подорожей Україною.

У своєму відеозвернені, опублікованому в соцмережах у понеділок, 15 листопада, він розповів про нову програму:

“Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1000 грн… через застосунок Дія. За ці гроші можна буде купити абонемент до спортзалу або фітнес-клубу. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр або купити квитки для подорожей всередині країни”, – заявив президент.

Програма запуститься 19 грудня, на неї виділять близько 3 млрд грн, стільки ж – на початку 2022 року.

За словами Зеленського, програма діятиме кілька місяців, і ті, хто не має застосунка Дія, теж зможуть отримати гроші. Її мета – підтримка креативного, спортивного і транспортного секторів економіки.

Станом на 14 листопада, дві дози вакцини від коронавірусу в Україні отримали 8 722 235 осіб, одну дозу – 12 228 642 особи.

Читайте також:
В районі ООС вакциновані 99% військових, – Медсили ЗСУ

Унікальних переглядів: 1 346
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський пообіцяв 1000 грн усім вакцинованим від COVID-19 двома дозами

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані від коронавірусу двома дозами зможуть отримати 1000 грн для відвідування культурного заходу чи подорожей Україною. У своєму відеозвернені, опублікованому в соцмережах у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse