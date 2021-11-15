Зеленський пообіцяв 1000 грн усім вакцинованим від COVID-19 двома дозами

Фото пресцентру ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані від коронавірусу двома дозами зможуть отримати 1000 грн для відвідування культурного заходу чи подорожей Україною.

У своєму відеозвернені, опублікованому в соцмережах у понеділок, 15 листопада, він розповів про нову програму:

“Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1000 грн… через застосунок Дія. За ці гроші можна буде купити абонемент до спортзалу або фітнес-клубу. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр або купити квитки для подорожей всередині країни”, – заявив президент.

Програма запуститься 19 грудня, на неї виділять близько 3 млрд грн, стільки ж – на початку 2022 року.

За словами Зеленського, програма діятиме кілька місяців, і ті, хто не має застосунка Дія, теж зможуть отримати гроші. Її мета – підтримка креативного, спортивного і транспортного секторів економіки.

Станом на 14 листопада, дві дози вакцини від коронавірусу в Україні отримали 8 722 235 осіб, одну дозу – 12 228 642 особи.

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