В районі ООС вакциновані 99% військових, – Медсили ЗСУ

Ілюстративне фото: пресцентр 95 одшбр

У районі проведення операції Об’єднаних сил вакцинували вже 99% військовослужбовців.

Про це у четвер, 11 листопада, інформує пресцентр Командування Медичних сил ЗСУ.

“Збройні Сили одними з перших в Україні почали вакцинацію і на сьогодні мають найвищий показник захищеності. Першою дозою вакцини у ЗСУ провакциновано 97%. Двома дозами – 88%. В ООС вакциновані 99% військовослужбовців”, – йдеться в повідомленні.

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