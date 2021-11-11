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В районі ООС вакциновані 99% військових, – Медсили ЗСУ

11/11/2021 21:05

У районі проведення операції Об’єднаних сил вакцинували вже 99% військовослужбовців.

Про це у четвер, 11 листопада, інформує пресцентр Командування Медичних сил ЗСУ.

“Збройні Сили одними з перших в Україні почали вакцинацію і на сьогодні мають найвищий показник захищеності. Першою дозою вакцини у ЗСУ провакциновано 97%. Двома дозами – 88%. В ООС вакциновані 99% військовослужбовців”, – йдеться в повідомленні.

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