В районі ООС вакциновані 99% військових, – Медсили ЗСУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил вакцинували вже 99% військовослужбовців.
Про це у четвер, 11 листопада, інформує пресцентр Командування Медичних сил ЗСУ.
“Збройні Сили одними з перших в Україні почали вакцинацію і на сьогодні мають найвищий показник захищеності. Першою дозою вакцини у ЗСУ провакциновано 97%. Двома дозами – 88%. В ООС вакциновані 99% військовослужбовців”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
В ЗСУ вакциновано проти коронавірусу понад 80% особового складу
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!