В ЗСУ вакциновано проти коронавірусу понад 80% особового складу

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Збройних силах України першу дозу вакцини отримала 231 141 особа. Повторно провакциновано 203 375 осіб.

Про це в суботу, 2 жовтня, повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу, 1 жовтня, провакциновано 487 осіб (всі – першою дозою).

Як відомо, всього в Збройних силах у 2021 році рахується близько 246,5 тис. осіб, із них військовослужбовців – 195,6 тис.

Таким чином “Новинарня” вирахувала, що станом на 2 жовтня в ЗСУ повністю вакциновані приблизно 82% особового складу.

“Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил ЗС України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів”, – нагадали в КМС, закликавши не зволікати з вакцинацією.

Водночас зазначається, що зараз на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у Збройних силах хворіють 608 осіб. За минулу добу зареєстровано 73 нових випадків.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 106 осіб.

Всього за час пандемії одужало 25 662 осіб, летальних випадків у війську – 95.

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