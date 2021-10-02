COVID в Україні за добу: майже 12 тис. нових випадків, померли 203 людини

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні зареєстрували 11 809 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 2 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 692 особи (попередньої доби – 2 637).

За офіційними даними, одужали 3 469 осіб. Від ускладнень померли 203 людини.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 447 222 осіб. Із них 2 261 924 людини одужали і 56 649 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 2 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 234,292 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,791 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,263 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 104 дітей та 235 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 осіб, експрес-тестами – 32 354 особи.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 12 922 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної недуги зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях. За добу 1 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 128 070 людей. Першу дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 56 403. Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення, 350 центрів вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 875 593 щеплення.

Читайте також:

Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати

Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Читайте також:

Уряд виділив ще 205 млн грн на COVID-доплати медикам