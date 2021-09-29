Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати

Північна Македонія офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.
Про це в середу, 29 вересня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
🇲🇰Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.
Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.
#ВакцинуйсяТаМандруй
Всі деталі щодо подорожей👇https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021
Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку “Дія” 19 серпня.
Проте у МЗС України звертають увагу на те, що рішення Єврокомісії є лише рекомендацією для країн-членів ЄС і не діє автоматично. Тобто держави ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення про визнання українських сертифікатів.
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