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В Україні почалася реєстрація на “тисячу Зеленського”: у яких банках можна отримати та куди витратити

10/12/2021 21:12

У додатку “Дія” почався запис на отримання тисячі гривень, які уряд обіцяє почати виплачувати з 19 грудня 2021 року всім вакцинованим повнолітнім громадянам України.

Як інформує пресслужба Міністерства економіки, виплати проводитимуть за допомогою сервісу “Е-Підтримка” шість українських банків, які приєдналися до програми.

У програмі беруть участь три держбанки – “Приватбанк”, “Укргазбанк” і “Ощадбанк”, а також три приватні – Monobank, “Альфа-Банк”,”А-Банк”.

Пізніше до неї можуть приєднатися й інші фінустанови.

Наголошується, що використовувати вже наявний рахунок в банку не можна. Адже “тисячу Зеленського” витрачатимуть у чітко визначених місцях, підтримуючи бізнес, що постраждав від карантинних обмежень.

Будь-який повнолітній громадянин України, який пройшов повну вакцинацію від COVID-19, зможе отримати 1 000 гривень і витратити її певним чином: на абонементи в спортзал або фітнес-клуб, на відвідування кінотеатрів, музеїв, театрів, виставок, придбання книг або квитків на поїзди та літаки по Україні.

“Дуже важливо підтримати той бізнес, який зіткнувся з великими викликами під час пандемії. Нарахування тисячі гривень всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, не тільки стимулюватиме громадян робити щеплення, а й дозволить підтримати найбільш вразливі галузі, зокрема, сферу культури та спорту, транспортну галузь”, – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував виплату громадянам України по тисячі гривень за вакцинацію. Обов’язковою вимогою для отримання коштів є проходження повного курсу імунізації проти COVID-19, це повинен підтверджувати сертифікат в “Дії”.

Люди, які пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати гроші вже до кінця 2021 року. Однак для цього потрібно встигнути подати заявку на першому етапі – до 29 грудня.

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