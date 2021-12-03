В Україні скоротять термін дії “жовтих” COVID-сертифікатів

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В Україні із 6 грудня термін дії “жовтих” COVID-сертифікатів становитиме 30 днів. Тому вони не будуть дійсними у громадян, які зробили перше щеплення понад 30 днів тому, і не завершили імунізацію проти COVID-19.

Як передає “Укрінформ”, про це п’ятницю, 3 грудня, заявила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

“З понеділка буде зменшено термін дії “жовтих” ковід-сертифікатів. Зауважу, що на сьогодні їх термін дії становить 120 днів. Однак із понеділка він буде скорочений до 30. Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулися вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків. Тож із 6 грудня всі ті громадяни, у яких від дня отримання першої дози вакцини сплине цей термін, 30 днів, використовувати “жовтий” ковід-сертифікат не зможуть, він буде невалідним”, – наголосила урядовиця.

За її словами, на сьогодні в застосунку “Дія” згенеровано понад 1,2 млн “жовтих” ковід-сертифікатів.

Заступниця міністра закликала тих, хто зробив перше щеплення проти коронавірусної хвороби більше ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні.

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