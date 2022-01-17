На КПВВ “Станиця Луганська” облаштували модульний центр вакцинації

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На контрольному пункту в’їзду/виїзду “Станиця Луганська”, розташованому на лінії розмежування, облаштували модульний центр вакцинації.

Про це інформує пресслужба глави держави в понеділок, 17 січня.

Такий же центр потрібно облаштувати й на КПВВ “Новотроїцьке” в Донецькій області.

Володимир Зеленський під час наради в офісі президента наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою.

Так, на сьогодні майже 100 тисяч українців зробили третє щеплення.

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