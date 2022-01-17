В Україні стрімко зростає кількість випадків COVID-19, – нарада в ОП

Фото: Стас Козлюк/"Новинарня"

В Україні зростає рівень захворюваності на COVID-19. Минулого тижня захворіли удвічі більше людей, ніж попереднього.

Про це інформує пресслужба глави держави після селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, яка відбулася в понеділок, 17 січня.

“За інформацією Кабінету Міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тисяч минулого тижня проти 28 тисяч позаминулого”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість активних випадків хвороби збільшилася до 105 тисяч (порівняно з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. громадян.

В уряді нагадали, що через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області сьогодні перебувають в “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки, решта областей – у “жовтій” зоні.

За прогнозами, в Україні очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських.

Як писала “Новинарня“, за минулу добу, неділю 16 січня, в Україні виявили 5 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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