В Україні за добу – понад 5 тис. підтверджених випадків коронавірусу

За минулу добу, 16 січня, в Україні зареєстрували 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 17 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 213 осіб (попередньої доби – 1 957).

За офіційними даними, одужало 2 520 осіб.

Від ускладнень померли 78 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 759 530 осіб; одужало – 3 556 162 особи; летальних випадків – 98 361.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 17 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 328,122 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,539 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,626 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 105 007 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 2 474.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив +3 932, у суботу +4 270, у п’ятницю +3 051, у четвер +2 653, у середу -1 153, у вівторок -2 551, у минулий понеділок -1 634.

Число активних носіїв вірусу зростає п’яту добу поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 407 дитини та 72 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 14616; методом ІФА — 2240; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18608.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 182 817.

Вакцинація

За добу 16 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 23 286 людей. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей.

Загалом проведено 29 372 377 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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