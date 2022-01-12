Майже 50% дорослих громадян України вакцинувалися проти COVID-19, – Шмигаль

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що майже половина дорослих громадян України вже щепилася проти COVID-19.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав на засіданні Кабміну в середу, 12 січня.

“Станом на сьогодні в Україні майже 50% дорослого населення вакцинувались проти коронавірусу. Ефективне продовження кампанії з вакцинації буде таким самим важливим завданням і в 2022 році”, – зазначив глава Кабміну.

Прем’єр висловив сподівання, що 2022 стане роком завершенням пандемії у тому вигляді, в якому вона була попередні два роки.

“Для цього президент та уряд забезпечили достатню кількість вакцин не лише для вакцинації всіх дорослих українців, але й для того, щоб наші громадяни могли отримати бустерну дозу для додаткового захисту”, – додав він.

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