В ЗСУ помітно зростає число “ковід”-хворих. Але завдяки вакцинації немає смертей

У Збройних силах України помітно зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на дані статистики Командування медичних сил ЗСУ.

Відповідно до цієї статистики, за тиждень 10-16 січня 2022 року в армії зареєстрували 478 нових хворих на COVID-19.

Тоді як попереднього тижня (3-9 січня) сума виявлених хворих становила 162 особи.

Якщо взяти останній тиждень 2021 року без додаткових вихідних (20-26 грудня), тоді в ЗСУ зафіксували 213 нових хворих.

У будні дні тижня “після свят” ішлося про такий щоденний приріст нових хворих із коронавірусом: 69, 84, 86, 93, 99.

При цьому важливо, що з початку року в ЗСУ на зафіксовано жодної смерті серед хворих на “корону”. Число летальних випадків в армії лишається на позначці 111 осіб (з урахуванням як військовослужбовців, так і цивільних працівників ЗСУ).

Варто також зазначити, що станом на ранок 17 січня Командування медсил інформує загалом про 684 активних хворих на “ковід” у ЗСУ. Тоді як минулого понеділка таких було 326, а станом на 1 січня – 487.

Найбільше “діючих” “ковідних” хворих у Збройних силах фіксували в першій декаді листопада 2021 року – понад 2,5 тисячі, тобто кожен сотий військовий.

За даними КМС, всього за час епідемії в ЗСУ від коронавірусу одужали 34 092 особи.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) зараз перебувають 167 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 238 887 осіб отримали одну дозу вакцини, 233 323 особи – отримали дві дози.

Очевидно, що низький показник смертності в армії останнім часом пов’язаний із високим рівнем вакцинації проти “ковіду”.

За підрахунками “Новинарні“, в жовтні від наслідків коронавірусної хвороби померли двоє армійців, у листопаді – 10, у грудні – четверо.

Станом на кінець грудня повідомляли про 90% вакцинованих армійців (від штатного складу 261 тис. осіб).

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