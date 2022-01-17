СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3759530 +5072
Летальні випадки:
98361 +78
Одужали:
3556162 +2520
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17182817 (+14616). Оновлено: 08:15 17.01.2022
Home / COVID-19 / В ЗСУ помітно зростає число “ковід”-хворих. Але завдяки вакцинації немає смертей

В ЗСУ помітно зростає число “ковід”-хворих. Але завдяки вакцинації немає смертей

17/01/2022 15:49

У Збройних силах України помітно зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на дані статистики Командування медичних сил ЗСУ.

Відповідно до цієї статистики, за тиждень 10-16 січня 2022 року в армії зареєстрували 478 нових хворих на COVID-19.

Тоді як попереднього тижня (3-9 січня) сума виявлених хворих становила 162 особи.

Якщо взяти останній тиждень 2021 року без додаткових вихідних (20-26 грудня), тоді в ЗСУ зафіксували 213 нових хворих.

У будні дні тижня “після свят” ішлося про такий щоденний приріст нових хворих із коронавірусом: 69, 84, 86, 93, 99.

При цьому важливо, що з початку року в ЗСУ на зафіксовано жодної смерті серед хворих на “корону”. Число летальних випадків в армії лишається на позначці 111 осіб (з урахуванням як військовослужбовців, так і цивільних працівників ЗСУ).

Варто також зазначити, що станом на ранок 17 січня Командування медсил інформує загалом про 684 активних хворих на “ковід” у ЗСУ. Тоді як минулого понеділка таких було 326, а станом на 1 січня – 487.

Найбільше “діючих” “ковідних” хворих у Збройних силах фіксували в першій декаді листопада 2021 року – понад 2,5 тисячі, тобто кожен сотий військовий.

За даними КМС, всього за час епідемії в ЗСУ від коронавірусу одужали 34 092 особи.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) зараз перебувають 167 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 238 887 осіб отримали одну дозу вакцини, 233 323 особи – отримали дві дози.

Очевидно, що низький показник смертності в армії останнім часом пов’язаний із високим рівнем вакцинації проти “ковіду”.

За підрахунками “Новинарні“, в жовтні від наслідків коронавірусної хвороби померли двоє армійців, у листопаді – 10, у грудні – четверо.

Станом на кінець грудня повідомляли про 90% вакцинованих армійців (від штатного складу 261 тис. осіб).

Читайте також:
У Миколаєві морські піхотинці почали ревакцинацію від COVID-19 бустерною дозою

Унікальних переглядів: 59
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прокуратура просить суд арештувати Порошенка, альтернатива – застава в ₴1 мільярд

Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд міста Києва обрати п’ятому президенту України, лідеру “Європейської солідарності” Петрові Порошенку запобіжний захід у “вугільній справі” у вигляді тримання під вартою. Альтернатива –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse