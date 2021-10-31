У жовтні в ЗСУ на “ковід” захворіли понад 3,6 тис. армійців. ІНФОГРАФІКА

3649 військовослужбовців та цивільних працівників Збройних сил України захворіли на “ковід” у жовтні 2021 року.

Таке число отримала “Новинарня“, склавши дані зі щоденних звітів Командування медичних сил ЗСУ за 1-31 жовтня.

Найбільше нових випадків корона-хвороби за добу в армії трапилося 21 жовтня – 256.

За останній тиждень жовтня (25-31.10) в ЗСУ зафіксували 1138 нових носіїв “корони”, за тиждень 18-24 жовтня – 1232 хворих, за тиждень 11-17 жовтня, коли було чотири вихідні дні – 566, за тиждень 4-10 жовтня – 561.

У жовтні Командування медсил не акцентувало увагу на летальних випадках, але, якщо досліджувати зміни в статистиці, то цього місяця від “ковіду” померли 2 військові і працівники ЗСУ – 12-го і 29 жовтня.

За інформацією КМС, станом на ранок 31 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2351 особа (так звані “активні випадки”).

Від початку епідемії в ЗСУ одужало 27 440 осіб, летальних випадків 97.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) зараз перебувають 406 армійців.

За минулу добу (30 жовтня) зареєстровано 86 нових випадків захворювання на COVID-19. Із них 22 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 234 803 особи отримали принаймні одне щепленні від коронавірусу. Повторно провакциновані – повністю імунізовані – 209 829 осіб (із приблизно 250 тисяч штатної чисельності).

Нагадаємо, станом на початок жовтня в ЗСУ було вакциновано проти коронавірусу понад 80% особового складу.

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