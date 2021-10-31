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Крутити головою більше не доведеться: COVID-сертифікат у “Дії” тепер можна отримати без електронного підпису

31/10/2021 15:11

Розробники порталу держпослуг “Дія” спростили процес генерації COVID-сертифікатів: відтепер на сайті їх можна отримати без електронного підпису, а в додатку на смартфоні – без виснажливих спроб згенерувати “підпис обличчям”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

“Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат «Дія.Підпис» (технологія фото ID, «підписувати обличчям»). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Як тепер: ви заходите у додаток чи портал, натискаєте «Отримати сертифікат», і все. Сертифікат надходить”, – запевнив міністр.

“Розкажіть, будь ласка, близьким, знайомим старшого віку, людям, які мають проблеми із зором, або всім тим, у кого виникали проблеми з підписом”, – попросив Федоров.

Він також наголосив, що для спрощеного отримання сертифікату про вакцинацію від COVID-19 додаток на смартфоні необхідно оновити.

Нагадаємо, що для того, щоб отримати сертифікат у застосунку “Дія”, ви повинні мати ID-картка чи біометричний закордонний паспорт. Якщо жодного з цих документів у вас немає, то сертифікат можна отримати на порталі.

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Як згенерувати сертифікат у додатку “Дія”: 

  • Авторизуйтесь у застосунку
  • Натисніть “Послуги” та виберіть пункт “COVID-сертифікати” — “Отримати сертифікат”.
  • Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у “”Дію.

Як згенерувати сертифікат на порталі:

  • Авторизуйтеся на порталі.
  • У меню “Послуги” натисніть пункт “Здоров’я”, а потім — “COVID19-сертифікат про вакцинацію”.
  • Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

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