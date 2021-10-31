Крутити головою більше не доведеться: COVID-сертифікат у “Дії” тепер можна отримати без електронного підпису

Розробники порталу держпослуг “Дія” спростили процес генерації COVID-сертифікатів: відтепер на сайті їх можна отримати без електронного підпису, а в додатку на смартфоні – без виснажливих спроб згенерувати “підпис обличчям”.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
“Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат «Дія.Підпис» (технологія фото ID, «підписувати обличчям»). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).
Як тепер: ви заходите у додаток чи портал, натискаєте «Отримати сертифікат», і все. Сертифікат надходить”, – запевнив міністр.
“Розкажіть, будь ласка, близьким, знайомим старшого віку, людям, які мають проблеми із зором, або всім тим, у кого виникали проблеми з підписом”, – попросив Федоров.
Він також наголосив, що для спрощеного отримання сертифікату про вакцинацію від COVID-19 додаток на смартфоні необхідно оновити.
Нагадаємо, що для того, щоб отримати сертифікат у застосунку “Дія”, ви повинні мати ID-картка чи біометричний закордонний паспорт. Якщо жодного з цих документів у вас немає, то сертифікат можна отримати на порталі.
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Як згенерувати сертифікат у додатку “Дія”:
Як згенерувати сертифікат на порталі:
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