За місяць в ЗСУ від “ковіду” померли 10 людей. ІНФОГРАФІКА

Протягом листопада в Збройних силах України зафіксували 3118 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомляє “Новинарня“, така сума випливає зі щоденних зведень Командування медичних сил ЗСУ із 1-го до 30 листопада.

Для порівняння: у жовтні було зареєстровано загалом 3649 нових випадків “ковіду”.

Однак якщо в жовтні від наслідків коронавірусу померли 2 армійці, то в листопаді – 10 летальних випадків (з урахуванням і військовослужбовців, і цивільних працівників ЗСУ).

Командування медсил припинило інформувати про число померлих по днях, але такі статистику можна вивести із загальної кількості смертей в армії від початку епідемії: станом на 31 жовтня – 97, станом на 30 листопада – 107.

За цими ж даними, станом на ранок останнього дня листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1468 осіб.

Протягом місяця число активних випадків сягало 2568 (5 листопада). Починався листопад із 2362 зареєстрованих хворих у війську.

За минулу добу було зареєстровано 107 нових випадків захворювання. Найбільше добове число нових хворих – 248 (1 листопада).

Одужали за час епідемії загалом уже 31 432 осіб.

За даними КМС, від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 237 085 осіб отримали одну дозу вакцини,

повністю імунізовані (отримали дози) – 221 750 осіб.

Якщо прийняти загальну чисельність ЗСУ за 261 тисячу осіб, то повністю імунізовані через щеплення – майже 85%, взагалі не вакцинувалися – близько 6%.

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