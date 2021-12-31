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За місяць в ЗСУ виявили 1,2 тис. хворих на “корону”, померли – четверо

31/12/2021 17:30

1217 нових випадків коронавірусу зафіксовано в грудні 2021 року в Збройних силах України.

Як повідомляє “Новинарня“, така цифра випливає зі щоденних зведень Командування медичних сил ЗСУ, оприлюднених від 01.12 до 31.12.2021.

Для порівняння: в листопаді йшлося про 3118 зафіксованих випадків COVID-19 серед військовослужбовців та цивільних працівників ЗС України.

Приблизно в тій самій пропорції знизилася й кількість летальних випадків. Від “ковіду” в грудні померли 4 армійці (у листопаді – 10, в жовтні – 2).

Якщо станом на 30 листопада медсили інформували про 1468 активних хворих на “корону” в армії, то 31 грудня таких 501 особа.

При цьому за минулу добу зареєстровано 36 нових випадків захворювання на COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 238 735 осіб отримали одну дозу вакцини.
Дві дози вакцини вкололи 233 950 особам.

Число повністю імунізованих військових за місяць зросло на 12 200.

Якщо прийняти загальну чисельність ЗСУ за заявлену 261 тисячу осіб, то повністю імунізовані через щеплення – 89,6% армійців.

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