В Україні за добу нарахували понад 7 тис. нових інфікованих “ковідом”, померли 209 людей

За минулу добу, 30 грудня, в Україні зареєстрували 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у п’ятницю, 31 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 578 особи (попередньої доби – 1 747).

За офіційними даними, одужали 8 609 осіб.

Від ускладнень померли 209 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 667 649 осіб; одужало – 3 468 858 осіб; летальних випадків – 95 899;

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 29 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 286,515 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,429 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,098 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 104 681 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 4 717.

Напередодні, у четвер, показник динаміки нових хворих становив -5 362, у середу -7 205, у вівторок -2 675, у понеділок -2 796, у неділю -1 607, у суботу -10 631, у минулу п’ятницю -8 475.

Число активних хворих по Україні спадає 43 день поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 404 дітей та 185 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 29 446; методом ІФА — 4 748; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 554.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 786 785.

Вакцинація

За добу 30 грудня вакциновано проти “ковіду” 101 705 людей. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1228 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, отримали дві дози – 13 698 387 людей, отримали додаткову дозу – 3 880 людей, бустерну дозу – 4 900 людей. Загалом проведено 28 405 399 щеплень. За добу отримали щеплення: вакциною “Коронавак” – 22 163 людей, вакциною “Комірнаті” (Pfizer) – 60 646, вакциною “АстраЗенека” – 3 234, вакциною “Модерна” – 15 662.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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