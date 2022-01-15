Показник нових хворих на “ковід” в Україні перевищує число одужалих три доби поспіль. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 14 січня, в Україні зареєстрували 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 15 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 682 особи (попередньої доби – 1 656).

За офіційними даними, одужало 6 172 особи.

Від ускладнень померли 127 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 748 079 осіб; одужало – 3 551 283 особи; летальних випадків – 98 195.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 15 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 323,686 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,529 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,593 млрд.

Число нових випадків “ковіду” у світі за добу перевищило 3,5 млн.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 98 601 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 4 270.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +3 051, у четвер +2 653, у середу -1 153, у вівторок -2 551, у понеділок -1 634, у неділю -83, у суботу +1 177, в минулу п’ятницю +1 390.

Число активних носіїв вірусу зростає три доби поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 727 дітей та 229 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 39 207; методом ІФА — 6 332; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 409.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 147 892.

Вакцинація

За добу 14 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 90 817 людей. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу – 659, бустерну дозу – 16 533.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей.

Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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