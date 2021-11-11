В Україні – понад 24,7 тис. нових COVID-хворих за добу, померли 652 людини. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 10 листопада, в Україні зареєстрували 24 747 нових випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 11 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 778 осіб (попередньої доби – 5 696).

За офіційними даними, одужали 18 896 осіб.

Від ускладнень померли 652 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 9 листопада 2021 року – 833.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 11 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 251,433 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,072 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,357 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 507 924 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 5 199.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +6 191, у вівторок +1 546, у понеділок +4 395, у неділю +8 450, в суботу +12 453, у п’ятницю +12 511, у минулий четвер +14 214.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 92 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 550 дітей та 462 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 67 341, методом ІФА – 18 168, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

За добу 10 листопада вакциновано проти “ковіду” 277 097 людей. Одну дозу отримали 147 344, повністю імунізовані – 129 753.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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