Новий сумний “рекорд” в Україні: за добу від “ковіду” померли 833 людини

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зареєстрували 18 988 нових випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 9 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 967 осіб (попередньої доби – 3 532).

За офіційними даними, одужали 16 609 осіб.

Від ускладнень померли 833 людини – найбільше за весь час.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про попередній найвищий добовий показник смертності інформували 6 листопада 2021 року – 793.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 8 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 250,370 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,056 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,289 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 496 534 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 1 546.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +4 395, у неділю +8 450, в суботу +12 453, у п’ятницю +12 511, у четвер +14 214, у середу +10 736, у минулий вівторок +6 116.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 90 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 53 555, методом ІФА — 14 861, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.

За добу 8 листопада вакциновано проти “ковіду” 240 440 людей. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані – 100 001 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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