Україна отримала від ЮНІСЕФ ще майже 3 млн доз вакцини Moderna

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну нову партію – майже 2 930 300 доз – вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на представництво ЮНІСЕФ в Україні.

“Наразі 11 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Сьогодні вакцинація – це у першу чергу відповідальність кожного перед собою та оточуючими. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna — це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19″, – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як наголосили у фонді, згідно з найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитися.

“Вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Будь ласка, отримайте захист зараз”, – сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Україна отримує вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX безкоштовно.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Загалом у рамках COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

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