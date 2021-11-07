COVID-19: за добу в Україні зафіксували 17,4 тис. нових хворих, з них третина – госпіталізовані

За минулу добу, 6 листопада, в Україні зареєстрували 17 419 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 7 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 652 особи (попередньої доби – 5 057).

За офіційними даними, одужали 8 520 осіб.

Від ускладнень померли 449 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 6 листопада 2021 року – 793.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 7 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 249,550 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,044 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,227 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 490 593 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 8 450.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +12 453, у п’ятницю +12 511, у четвер +14 214, у середу +10 736, у вівторок +6 116, у понеділок+7 753, у минулу неділю +11 825.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 88 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 119 дітей та 195 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 45 120, методом ІФА — 11 802, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.

За добу 6 листопада вакциновано проти “ковіду” 131 406 людей. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 46 066 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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