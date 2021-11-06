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Від “ковіду” помер ексглава уряду, нардеп восьми скликань Юхим Звягільський

06/11/2021 13:49

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер народний депутат України І-VIII скликань, ексглава уряду України та донецької шахти ім. Засядька Юхим Звягільський.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Звягільський помер у Києві 6 листопада у віці 88 років.

“Декілька годин тому в Інституті серця від ускладнень, спричинених COVID-19, на 88-му (насправді 89-му – “Н”) році життя помер Юхим Леонідович Звягільський – український політичний та громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань, Герой України, виконувач обов’язків прем’єр-міністра України з вересня 1993-го по липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор”, – написав Мосійчук.

4 листопада в коментарі УНІАН з посиланням на помічника Звягільського народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Юлій Іоффе повідомляв, що Звягільський потрапив до лікарні через COVID-19.

Помічник Звягільського по телефону підтвердив Іоффе, що в шефа ускладнення через COVID-19, він перебуває в лікарні у Києві у стабільному стані.

Від 1979 року Юхим Звягільський працював директором шахти ім. О. Ф. Засядька виробничого об’єднання “Донецьквугілля”.

Юхим Звягільський є рекордсменом за тривалістю перебування у Верховній Раді України. Був народним депутатом I, II, III, IV, V, VI, VII і VIII скликань (1990-2019). І тільки у 2019 році, уперше з 1990-го, не балотувався до парламенту.
За каденції Леоніда Кучми Звягільський у 1993-1994 по. майже рік керував Кабінетом Міністрів України в статусі виконувача обов’язки прем’єра.
Після цього у 1994 році фігурував у скандалі з незаконним вивезенням нелегальної готівки до Ізраїлю та переховувався від слідства в Ізраїлі.
Після повернення знову очолив правління орендарів ОП “Шахта імені Засядька”.
Був членом та одним із засновників Партії регіонів. У 2014-му голосував за “диктаторські закони” 16 січня.
Герой України (2003). Герой Соціалістичної Праці (СРСР, 1986). Має ордени Леніна (1986), Жовтневої революції (1981), Трудового Червоного Прапора (1971), два ордени Ярослава Мудрого V і IV ступенів (2009, 2013) та ін.
Відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки 2002 року — за розробку і впровадження нових ресурсозберігаючих засобів кріплення і охоронних конструкцій капітальних виробок на основі геомеханіки системи “кріплення — породний масив”, що забезпечують ефективну експлуатацію вугільних шахт України (у складі колективу).
Заслужений шахтар України (1979).
Почесний громадянин м. Донецька (1998).
Одна з вулиць Донецька в Київському районі міста з 2003 року має ім’я Юхима Звягільського.

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