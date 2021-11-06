В Україні за добу – найбільше померлих від “ковіду” з початку епідемії. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 5 листопада, в Україні зареєстрували 25 063 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 6 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 057 осіб (попередньої доби – 5 497).

За офіційними даними, одужали 11 817 осіб.

Від ускладнень померли 793 людини (найбільше за весь час).

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про попередній найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 6 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 249,135 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,038 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,191 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 482 143 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 12 453.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +12 511, у четвер +14 214, у середу +10 736, у вівторок +6 116, у понеділок+7 753, у неділю +11 825, у минулу суботу +16 208.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 87 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 541 дитина та 398 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 71 141, методом ІФА — 21 924, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 56 381.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.

За добу 5 листопада вакциновано проти “ковіду” 278 917 людей. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 95 623 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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