МОЗ утилізував пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров’я утилізувало 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу. У такої кількості препарату закінчився термін придатності 31 жовтня.
Про це у вівторок, 9 листопада, інформує “Ліга” з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Станом на 1 листопада в Україні залишалося близько 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, термін придатності яких закінчувався 31 жовтня. Їх вилучили із пунктів та центрів вакцинації.
Водночас у МОЗ зазначили, що інформація про точну кількість прострочених доз буде відома після перерахунку препаратів у регіонах.
Наразі в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів.
МОЗ наголосив, що вони будуть використовуватися для вакцинації як перша і друга доза.
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