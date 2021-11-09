СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3107489 +18988
Летальні випадки:
73390 +833
Одужали:
2537565 +16609
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14930139 (+53555). Оновлено: 08:17 09.11.2021
Home / COVID-19 / МОЗ розширив список професій з обов’язковою вакцинацією

МОЗ розширив список професій з обов’язковою вакцинацією

09/11/2021 13:02

Наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких обов’язковою є вакцинація проти ковід, зареєстрований Мін’юстом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу у вівторок, 9 листопада.

“Анонсований наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою, зареєстрований у Міністерстві юстиції. Він набуває чинності з 9 грудня”, – сказав Ляшко.

За словами Ляшка, до переліку професій з обов’язковою вакцинацією буде внесено працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітників установ, що надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівників підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (“Укрпошта”, “Укрзалізниця” тощо).

“Наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги вакцинації для всіх професій, пов’язаних із великою кількістю контактів між людьми або виконанням критично важливих для країни функцій”, – наголосив Ляшко.

Читайте також:
КМДА відсторонила від роботи сімох невакцинованих працівників

Унікальних переглядів: 91
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ще одна область з 12 листопада переходить у “червону зону”

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити з 12 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse