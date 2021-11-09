МОЗ розширив список професій з обов’язковою вакцинацією

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Наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких обов’язковою є вакцинація проти ковід, зареєстрований Мін’юстом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу у вівторок, 9 листопада.

“Анонсований наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою, зареєстрований у Міністерстві юстиції. Він набуває чинності з 9 грудня”, – сказав Ляшко.

За словами Ляшка, до переліку професій з обов’язковою вакцинацією буде внесено працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітників установ, що надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівників підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (“Укрпошта”, “Укрзалізниця” тощо).

“Наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги вакцинації для всіх професій, пов’язаних із великою кількістю контактів між людьми або виконанням критично важливих для країни функцій”, – наголосив Ляшко.

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