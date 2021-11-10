На Київщині з 13 листопада посилюють карантин

У Київській області з 13 листопада запроваджують додаткові карантинні обмеження, які стосуватимуться зокрема проїзду у громадському транспорті.
Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА у середу, 10 листопада.
Так, від суботи користуватися автобусами, маршрутками та електричками зможуть лише пасажири з COVID-сертифікатом, негативним результатом ПЛР-тесту експрес-тесту або довідкою про одужання від COVID-19, підтверджену за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
Обмеження діятимуть, доки обласна комісія з питань ТЕБ та НС не ухвалить окремого рішення про їх скасування.
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