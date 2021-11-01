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У “червоній” карантинній зоні – столиця та 15 областей

01/11/2021 11:09

Станом на понеділок, 1 листопада, в “червоній” зоні епідемічної небезпеки, окрім Києва, 15 регіонів. У жовтій зоні епіднебезпеки дві області – Закарпатська та Кіровоградська.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Станом на сьогодні до “червоної” зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

У “жовтій” зоні епіднебезпеки – Закарпатська, Кіровоградська області.

Решта регіонів перебувають у помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 766 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності – 511 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Херсонській області – 1 437 на 100 тис. населення, Сумській області – 1 333 та Луганській – 1 070, Житомирській області – 1 131.

Станом на 1 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 90,6, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій – 95,5 на 100 тис населення. Окрім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 20 регіонах.

Станом 1 листопада завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, становить 68,8%. В Києві – 71,8%.

Цей показник також перевищено в 12 регіонах.

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