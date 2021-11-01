COVID-19 в Україні: майже 14 тисячі нових хворих за вихідну добу, від ускладнень померли 298 людей

За минулу добу, 31 жовтня, в Україні зареєстрували 13 936 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 1 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 828 осіб (попередньої доби – 5 663).

За офіційними даними, одужали 5 885 осіб.

Від ускладнень померли 298 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 29 жовтня 2021 року – 26 870.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 1 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 246,713 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,999 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,947 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 426 113 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 7 753.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив +11 825, у суботу +16 208, у п’ятницю +16 438, у четвер +15 489, у середу +10 289, у вівторок +8 648, у минулий понеділок +9 706.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 82 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 29 021, методом ІФА – 7 648, досліджень експрес-тестами на антиген – 26 674.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 281), Харківській (1 227), Львівській (1 166) областях.

За добу 31 жовтня вакциновано проти “ковіду” 117 818 людей. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу вакцини) – 28 272.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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