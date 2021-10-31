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На “червоній” Херсонщині запрацював мобільний госпіталь для хворих на COVID-19. ФОТО

31/10/2021 15:32

У Каховці на Херсонщині запрацював мобільний госпіталь для хворих на COVID-19.

Станом на 30 жовтня до шпиталю, розгорнутого ДСНС, було госпіталізовано 33 людини з перебігом хвороби середнього ступеня тяжкості, повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації.

Фото: пресслужба Херсонської ОДА

Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має чотири апарати ШВЛ. До роботи в ньому залучено чотири медичні бригади, впродовж однієї зміни там працюють п’ять лікарів: троє реаніматологів, хірург та дерматолог.

Фото: пресслужба Херсонської ОДА

Мобільний шпиталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Одночасно він може прийняти на лікування до 120 хворих на COVID-19.

Фото: пресслужба Херсонської ОДА

“Мобільний госпіталь допоможе врятувати не одне життя в умовах, коли в області майже всі «ковідні» лікарні переповнені хворими”, – зазначив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко.

Вид на мобільний шпиталь згори. Фото: пресслужба Херсонської ОДА

Херсонська область з 12 жовтня перебуває в “червоній” зоні епідемічної небезпеки і є одним з лідерів за кількістю захворювань на COVID-19: станом на 31 жовтня тут хворіє 20,5 тисяч людей. Щодня додається близько тисячі нових випадків.

Каховська центральна міська лікарня, яка приймає пацієнтів з коронавірусним захворюванням, переповнена, тому на території медзакладу почали розгортати мобільний госпіталь.

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