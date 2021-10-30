У “червоній” зоні карантину – вже 15 областей України

Станом на 30 жовтня в “червоній” зоні епідемічної небезпеки перебуває вже 15 областей України.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє “Укрінформ“.

До “червоної” зони віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

Ще дві області – Закарпатська і Кіровоградська – залишаються в “жовтій” зоні.

Решта регіонів і Київ наразі перебувають у “помаранчевій” зоні епіднебезпеки. Як відомо, Київ має перейти в “червону” зону вже з 1 листопада.

Рівень захворюваності на COVID-19 по країні станом на 29 жовтня становить 738 на 100 тисяч населення за визначеного показника 75 на 100 тисяч.

У Києві рівень захворюваності – 509 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Херсонській області – 1 372 людей на 100 тисяч населення, а також у Сумській – 1 274 на 100 тисяч, Луганській – 1 096 та Житомирській областях – 1 045.

Станом на 29 жовтня рівень госпіталізацій по країні становить 91,5 на 100 тисяч населення, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч.

У Києві рівень госпіталізацій становить 94,8 на 100 тисяч. Окрім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 20 регіонах.

Станом 29 жовтня завантаженість ліжок із киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, сягнула 68%. У Києві – 69,7%.

Цей показник також перевищено в 12 регіонах.

Найвищий рівень завантаженості ліжок з киснем в Донецькій – 88,7%, Сумській – 82,5% та Запорізькій області – 80,5%.

Як писала “Новинарня“, за добу 29 жовтня в Україні зафіксували 26 198 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано за добу 5 305 осіб. Одужали від хвороби 9 449 осіб. 541 людина померла від ускладнень.

Водночас в Україні встановлено новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тисяч людей.

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