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ДСНС на Херсонщині облаштовує мобільний госпіталь для розміщення COVID-пацієнтів

25/10/2021 20:45

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з коронавірусом у місто Каховка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в понеділок, 25 жовтня.

“25 жовтня колона техніки рятувальників доправила Мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень міста Каховка Херсонської області. Його рятувальники розгорнуть на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих”, – йдеться в повідомленні.

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Загалом, його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Також на місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

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Україна

ДСНС на Херсонщині облаштовує мобільний госпіталь для розміщення COVID-пацієнтів

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з коронавірусом у місто Каховка Херсонської області. Про це повідомила пресслужба ДСНС в понеділок, 25 жовтня. “25...

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